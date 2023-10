Napoli, chi è stato l'ultimo a segnare su punizione prima di Raspadori

Il gol su punizione diretta mancava in Serie A da un anno e nel Napoli da oltre due anni. Giacomo Raspadori ha battuto Maignan dal limite contro il Milan per la rete del 2-2 . L'ultimo a segnare su punizione in Serie A era stato Candreva con la maglia della Salernitana contro l'Udinese, il 27 maggio 2023. Era la scorsa stagione.

Finalmente Raspadori: gli ultimi gol su punizione

Per nove turni, nessuno era riuscito a riprendere un'abitudine un tempo storica per il campionato italiano. Ma l'astinenza era ancora più lunga per la rosa del Napoli. Prima dell'ex Sassuolo, infatti, a segnare su punizione, 939 giorni prima, era stato Mertens il 3 aprile 2021 contro il Crotone. Una parabola precisa come quella di Raspadori.