Napoli, Garcia sorride: pronto un recupero per la Salernitana

Contro la Salernitana , quando mancherà lo squalificato Natan , espulso contro il Milan per somma di ammonizioni, Rudi Garcia potrebbe ritrovare Juan Jesus . Il difensore brasiliano questa mattina, alla ripresa degli allenamenti, si è allenato quasi per intero con la squadra e dunque sabato all'Arechi potrebbe tornare a disposizione.

Napoli, le ultime da Castel Volturno

Una buona notizia per il tecnico del Napoli che, altrimenti, avrebbe potuto contare solo su Rrahmani e Ostigard come centrali di ruolo. Il Napoli è tornato in campo questa mattina dopo la giornata di riposo che Garcia (ieri in visita a Largo Maradona) aveva concesso alla squadra dopo il pareggio contro il Milan. Il Napoli è atteso da Salernitana, Union Berlino ed Empoli prima della nuova sosta per le nazionali.