Napoli, l'ex fisioterapista sull'infortunio di Osimhen: "C'è bisogno di tempo..."

Victor Osimhen si è infortunato in nazionale in occasione dell'amichevole contro l'Arabia Saudita quando ha rimediato la lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. La scorsa settimana è partito per la Nigeria e non è ancora rientrato in Italia. Il ritorno in campo è comunque previsto per dopo la sosta. Del suo infortunio e delle sue condizioni fisiche ha parlato chi lo conosce molto bene.