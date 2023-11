Osimhen torna dalla Nigeria: la data del rientro in campo

Rudi Garcia aspetta Victor Osimhen . L'attaccante del Napoli è partito per la Nigeria una settimana fa quando alcuni tifosi lo incrociarono a Capodichino convinti stesse raggiungendo la squadra per la trasferta di Berlino. Ma il rientro è ormai prossimo: è annunciato l’atterraggio a Capodichino con approssimazione per questi giorni .

Osimhen, le ultime sui tempi di recupero

Osimhen è fermo dalla gara con l'Arabia Saudita, ko in nazionale, per un'amichevole, con rientro previsto per dopo la sosta. Il nigeriano dovrebbe essere pronto in venti giorni. Tornerà per le sfide contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Quattro gare determinanti. Garcia punterà su di lui e su Kvaratskhelia, i gemelli del gol, gli artefici dello scudetto, per avvicinarsi alla vetta, all'Inter che al momento dista sette punti.