"De Laurentiis è il numero uno come carisma", che elogio dall'ex Napoli

"De Laurentiis è il numero uno dal punto di vista carismatico, ma deve essere bravo a non demotivare o diminuire la forza e la responsabilità dei propri dipendenti come Meluso". A dirlo è chi conosce molto bene l'attuale direttore sportivo del Napoli come Vincenzo Leccese, compagno di Meluso ai tempi della Salernitana. Leccese elogia il presidente del Napoli nella settimana del derby di sabato.