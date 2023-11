"Spalletti e Giuntoli erano i Maradona e Careca del Napoli"

Le parole di Gautieri su Garcia e il Napoli

Gautieri ha aggiunto: “Il Napoli ha una rosa a disposizione che può giocare sia col 433 che col 4231. Su Garcia si sono create tante aspettative negative per quello che è successo all’inizio. A volte il grande nome non è detto che ti fa vincere. Giuntoli è arrivato a Torino ed è un valore aggiunto per quello che sta facendo, ma la società non fa mai mancare nulla. Io penso che il Napoli ha tutto per potersi ripetere".