Napoli, senti D'Agostino: "Cosa devono far capire i giocatori a Garcia"

D'Agostino sul Napoli: stoccata a Garcia

D'Agostino ha poi aggiunto: "La cosa bella del Napoli l’anno scorso era che se perdeva palla la recuperava subito e ripartiva. Mi aspetto un Napoli che prenda spunto dal secondo tempo contro il Milan per far capire a Garcia che questa squadra è abituata a giocare molto alta, senza pensare solo a difendersi. Il Napoli va in difficoltà quando si abbassa, è una squadra abituata a giocare sulla riaggressione. Il gol Raspadori? La sua bravura è stata quella di rubare il tempo a Maignan perchè se avesse colpito la palla meno a giro il portiere l’avrebbe presa”.