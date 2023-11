Un Napoli diverso: ecco qual è la tentazione di Garcia

NAPOLI - Ma cosa si dissero Garcia e De Laurentiis , nei giorni del casting? Lunghe chiacchierate di calcio (ovviamente), per starsene dentro al Progetto : e poi? E si parlò di mercato , certo che sì; e di organizzazione, e ci mancherebbe; e però se poi si fosse parlato - e ci sta - pure di schemii, di idee, d’una continuità nella quale restare come se fosse un solco....? Quando Rudi Garcia ha sparato una delle sue provocazioni (« io non conosco la Storia del passato del Napoli ») forse voleva fare una battuta o magari slittò sulla lingua, perché è chiarissimo che fosse a conoscenza d’ogni dettaglio di quella magia allestita da Spalletti e capace di anestetizzare il campionato , di dominarlo in lungo e in largo, di opzionarlo con qualche mese di anticipo : ed essendo informato dei fatti, ma per forza, gli fu chiaro che per ricominciare sarebbe stato necessario partire dal 4-3-3 , come da “ comandamento ” ideologico. Però poi dopo, nel momento in cui Garcia ha dovuto intervenire, come di diritto spetta ad un allenatore , e ancora prima che dribblasse dialetticamente il tridente (« non esiste solo il 4-3-3 »: cit. post Milan ), ha mostrato le proprie inclinazioni alternative: 4-2-3-1 (o anche 4-2-4 , secondo le fasi della gara e i movimenti e le letture che si devono applicare in campo) e comunque “altro”.

Napoli, riecco Garcia

Mentre Napoli-Milan pareva ormai ostaggio di quello 0-2 e di vari altri accadimenti del primo tempo, nello spogliatoio Rudi Garcia è intervenuto, ha scomposto le teorie, ha messo al centro del villaggio la disperazione, ha tolto Elmas, ha afferrato Simeone e l’ha mandato in area, poi ci ha aggiunto in difesa Olivera a sinistra e Ostigard in mezzo ma senza alterare nulla almeno là dietro, ed è andato avanti a modo suo: Lobotka e Zielinski i riferimenti a cui abbeverarsi, Raspadori o tra le linee o anche al fianco del Cholito, Politano e Kvara larghi. E’ finita 2-2, con il terrore che Theo Hernandez e Calabria hanno spruzzato sullo stadio, con i rimpianti che Kvaratskhelia proprio all’ultimo secondo ha avvertito nella carne. Storie di calcio, ma già viste.

Napoli, il precedente a Marassi

Per esempio, annotate a Marassi, altri brividi lungo la schiena, 1-0 prima di andare a prendere il tè, di togliere Elmas e inserire Politano (ancora 4-3-3 ma con propensione offensiva) e sul 2-0 Genoa, Raspadori per Anguissa e Olivera per Mario Rui: la prima punta era Osimhen, quella notte, ma i ritocchi servirono per produrre quel piccolo mutamento genetico ch’è rimasto nella testa dell’allenatore. E’ lecito starsene a riflettere e tentare di dare una svolta alla propria esistenza secondo tesi, teorie e teoremi che siano stati avallati dagli esperimenti: Salerno non è una passeggiata salutare e la classifica di Inzaghi rappresenta una bugia. Garcia sa che troverà una squadra riorganizzata secondo le convinzioni del SuperPippo, dovrà aggirare la capacità di difendersi e poi di ripartire di chi non può permettersi di smarrirsi ancora, e il Napoli ha nelle sue corde le alternative.

Napoli, c'è lui...

E poi adesso c’è Anguissa, che dei meccanismi - degli uni e degli altri - è padrone assoluto, ha forza per fungere da protezione dinnanzi alla difesa, sradica palloni dalle riflessioni dei centrocampisti avversari, si inserisce, si abbassa e si allarga, è sostegno per Politano (il titolare di destra) e può con Zielinski e Lobotka combinare l’atteggiamento adeguato alla partita. E quindi, il 4-3-3 sta lì, come un mantra, una garanzia certificata dallo scudetto, dalla vocazione d’un Napoli ch’è stato costruito per stare dentro al tridente; ma, intanto, germoglia l’opzione 2, che potrà addobbare - ed è successo - egualmente i vari momenti, lasciando scivolare Zielinski in avanti. E poi dicono che i numeri sono aridi.