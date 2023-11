Napoli, da Joker a La famiglia Addams: i travestimenti per Halloween

Una festa tutti insieme con mogli, compagne e amici stretti per festeggiare Halloween in attesa del derby con la Salernitana . I calciatori del Napoli si sono ritrovati fuori dal campo per la tradizionale ricorrenza americana. Ognuno col proprio travestimento e trucco. Interpretando un personaggio legato alla ricorrenza . Difficile riconoscerli. Virali le foto sui social.

Napoli, i travestimenti dei calciatori per Halloween

Ognuno interpretava un ruolo: Rrahmani era addobbato con un vestito ricoperto da teschi, Contini era un infermiere, Lindstrom il dottore, Simeone ha truccato per intero il volto, Gollini e Zielinski hanno ripreso personaggi storici della Famiglia Addams e, ancora, Zerbin era Joker, Meret era un infermiere zombie. Non c'erano tutti, qualcuno era assente, Osimhen ad esempio è ancora in Nigeria, ma chi c'era s'è divertito in attesa della ripresa del campionato.