Capuano e la frase su Garcia che spiazza i tifosi del Napoli

"Quando un allenatore incomicia a perdere delle certezze perchè la società gliele toglie significa che è al capolinea". A dirlo è Eziolino Capuano. L'allenatore campano, intervenuto a Kiss Kiss Napoli, aggiunge: "Il mio pensiero non è riferito solo a Garcia nello specifico, ma il mio è un discorso in generale. Anzi, Garcia è bravo pur avendo avuto qualche difficoltà. Non è facile lavorare dopo Spalletti".