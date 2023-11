Di Napoli: "C'è una cosa che Garcia non può permettersi coi calciatori"

Arturo Di Napoli, doppio ex di Napoli e Salernitana fa le carte del derby: "L'assenza di Osimhen resta pesantissima per il Napoli, ma Garcia ha a disposizione un parco attaccanti di assoluto spessore. Raspadori non sta facendo rimpiangere Osimhen, sta mostrando buone doti e senso del gol. La Salernitana ha meno individualità, chiaramente, ma se vuoi raggiungere una salvezza tranquilla hai bisogno di un attaccante da almeno 10, 15 gol. Dia ha nelle sue gambe numeri importanti, ma le polemiche in estate ed il cambio di allenatore hanno depotenziato e turbato la Salernitana".

Di Napoli: "A Salerno ci vogliono gli attributi" A Radio Punto Nuovo, Di Napoli ha poi aggiunto: "La Salernitana ora deve ritrovarsi, ha tutto per ritrovare l'armonia che lo scorso anno ha divertito la piazza nella seconda parte di stagione. Salerno è una piazza forte ed esigente, ci vogliono gli attributi per viverla al meglio e Inzaghi è l'uomo giusto in tal senso. Può dare una svolta al campionato della Salernitana".

Di Napoli sul rapporto tra Garcia e De Laurentiis Di Napoli ha concluso: "Il rapporto tra Garcia e De Laurentiis? Quando lavori per un presidente così devi essere preparato a quello che ti aspetta e devi fare di tutto per avere un buon rapporto. Se perdi credibilità da allenatore, i calciatori se ne accorgono e poi diventa un vero problema. De Laurentiis vuole più costruire che distruggere, quindi i suoi comportamenti vanno vissuti in maniera positiva".

