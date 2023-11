Diretta Garcia: conferenza stampa prima di Salernitana-Napoli. Segui LIVE

L'allenatore del Napoli Rudi Garcia è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby di sabato alle ore 15 allo stadio Arechi contro la Salernitana. Gli azzurri ripartono dopo il pareggio del Maradona in rimonta contro il Milan.

Garcia e la scelta in attacco

Pur non avendo toccato questo tema in conferenza, Garcia sembra avere le idee chiare: in attacco anche contro la Salernitana il centravanti di riferimento per sostituire Osimhen sarà Raspadori.

Salernitana-Napoli, l'ultimo precedente al Maradona

Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta il 30 aprile al Maradona quando Dia costrinse il Napoli a rinviare di qualche giorno l'aritmetica dello scudetto. La gara si concluse 1-1. Segnò per primo Olivera. Al Napoli di Spalletti serviva una vittoria per il titolo matematico.

Salernitana-Napoli, le ultime sulla prevendita per il settore ospiti

La partita di sabato sarà aperta ai tifosi del Napoli con fidelity card ma residenti a Salerno o fuori regione. La trasferta è stata vietata ai napoletani o ai tifosi delle altre province. La prevendita per il settore ospiti, ovvero l'anello inferiore della Curva Nord, non decolla.

Lindstrom gioca poco: Garcia spiega perché

Jesper Lindstrom, pagato 25 milioni, ha giocato appena 136 minuti, per Garcia deve essere più incisivo quando entra e deve aiutare anche la squadra in fase difensiva: ecco perché fino a questo momento ha giocato così poco. (QUI L'ARTICOLO COMPLETO)

Cambio sistema di gioco con la Salernitana?

Rudi Garcia ha aperto al 4-2-3-1 per il derby di domani contro la Salernitana: "Il 4-2-3-1 è un modulo che può essere utile anche domani, lo abbiamo già fatto oltre al Milan". Lo aveva anticipato qualche giorno fa anche il Corriere dello Sport-Stadio.

Salernitana, parla Iervolino

Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Spero che De Laurentiis possa venire allo stadio e spero che le due tifoserie riescano a creare un ponte di amicizia. Dia? Per noi è un calciatore fondamentale, è l'attaccante principale di questa squadra che ci è costato 18 milioni, abbiamo giocato senza di lui per troppo tempo. L'anno scorso con i suoi gol ci ha aiutato ed è micidiale sotto porta quindi spero che anche quest'anno ci riesca a dare una mano per un'altra storica salvezza".

Garcia su Osimhen: "Lo aspettiamo la prossima settimana"

Garcia ha fatto chiarezza su Osimhen in conferenza stampa spiegando che il bomber azzurro è atteso in Italia per la prossima settimana. (QUI L'ARTICOLO COMPLETO)

Salernitana, la carica di Inzaghi

Prima di Garcia era intervenuto in conferenza stampa anche l'allenatore della Salernitana, Filippo Inzaghi: "Dobbiamo dare seguito al secondo tempo di Genova e alla partita di Coppa Italia. Inizio a vedere dalla squadra quello che speravo, i ragazzi hanno ricominciato a correre e ad avere intraprendenza. Il Napoli sulla carta è fuori portata ma giochiamo nel nostro stadio, il nostro pubblico ci darà una grande mano e dobbiamo fare una grande partita e una grande prestazione per l'ambiente e per noi stessi".

Garcia, conferenza finita

Si è conclusa la conferenza stampa dell'allenatore del Napoli Rudi Garcia prima del derby contro la Salernitana.

Le gerarchie del Napoli tra i pali

"Meret è il numero uno, Gollini il numero due che è stato anche infortunato. Ne approfitto per dire bravi ai nostri dirigenti che sono riusciti a farlo tornare a Napoli. Pierluigi meriterebbe di giocare delle partite, vediamo se in futuro ci sarà l'opportunità di dargli spazio".

Garcia e la visita a Largo Maradona

"Qui sto bene, già durante la tempesta ho sempre detto la verità, che in città la gente mi incoraggia. Cerco di avere una vita normale ma so che da nessuna parte è possibile per allenatori e calciatori, ma era l'anniversario del grande Diego e visto che non c'ero mai stato ho scelto di visitare il murale. Devo dire che è stato molto bello vedere gli scugnizzi giocare per strada, la bellezza del calcio e della vita sono i bambini che saranno il nostro futuro".

Le insidie del derby per il Napoli

"Domani ritroverò De Sanctis che apprezzo tanto, è stato uno dei pilastri del mio spogliatoio quando ero a Roma. Ho sempre saputo, e il futuro lo dimostrerà, che sarà un grande dirigente. Domani saremo avversari ma prima e dopo sarà un grande piacere rivederlo. Non era solo un leader e un trascinatore in campo, ma anche un uomo perbene. Poi ritroverò Dia o Coulibaly o Bradaric che sono stati in Francia. Ne conosco diversi. Aggiungo: pensavo ci fossero più km di distanza tra le due città, non mi aspettavo questa rivalità, di guerre già ne abbiamo abbastanza. Spero ci sarà sostegno e basta e non odio che non porta da nessuna parte".

La differenza di rendimento tra casa e trasferta

"Non c'entra niente che prima delle trasferte andiamo in ritiro e in casa no. Vi dico una cosa: col Covid nessuno ha fatto più ritiri e comunque una squadra ha vinto lo scudetto e io sono andato in semifinale di Champions senza andare in ritiro. I miei giocatori sono responsabili e professionisti".

Garcia fa chiarezza su Lindstrom

"Lindstrom? Un po' di spazio lo ha avuto. Ma quando un giocatore è un esterno d'attacco deve essere decisivo con assist e gol e per ora togliere il posto a Kvara e Politano è un po' complicato per gli altri. Quando avrò spazio, anche poco, dovrà dimostrare di essere decisivo e questo vale per tutti, non solo per lui. E bisogna anche aiutare dietro e su questo Lindstrom sta migliorando tanto".

Garcia glissa sullo scudetto

"Sette punti dall'Inter significa essersi arresi? Siamo ad un quarto dal campionato, c'è tempo per avvicinarci non solo all'Inter ma anche alle altre che sono davanti a noi in questo momento. Possiamo sempre migliorare ma siamo forti e questo non dobbiamo dimenticarlo. Ovunque dobbiamo scendere in campo con ambizione, fiducia, personalità e coraggio per lottare. Spero di iniziare meglio le partite magari segnando subito".

Garcia e l'annuncio su Osimhen

"Osimhen ha avuto un accordo con la società, poi io l'ho sentito per messaggio. I dottori mi garantiscono che sta seguendo il programma e se tutto va bene e sarà con noi la prossima settimana. Per ora mi concentro sui giocatori che possono giocare visto che lui comunque era indisponibile".

Garcia e il modulo contro la Salernitana

"Il 4-2-3-1 è un modulo che può essere utile anche domani, lo abbiamo già fatto oltre al Milan. La cosa ovvia è che dobbiamo concedere meno gol. Se non sbaglio, tranne una partita abbiamo sempre segnato. Quindi concentriamoci di più sulla fase difensiva magari difendendo in avanti. Se diventiamo più solidi vinciamo le partite in modo più facile".

Garcia: "Non buttiamo il primo tempo col Milan"

"Non buttiamo tutto il primo tempo di domenica. Abbiamo preso due gol su due loro tiri. Non abbiamo fatto male male, dovevamo fare meglio ma potevamo anche pareggiarla dopo il loro primo gol. Certo abbiamo perso troppi palloni e quando accade non puoi più attaccare e ti esponi a dei rischi. Ovviamente dato che siamo poi passati da 0-2 a 2-2 il secondo tempo è stato migliore. Speriamo di ripartire su questa onda positiva".

Sta per arrivare Garcia

Si è già riempita la sala stampa di Castel Volturno. Pochi minuti e arriverà l'allenatore del Napoli e potrà cominciare la conferenza stampa di presentazione del derby contro la Salernitana.

Osimhen, le tappe del rientro in Italia

Non sarà dell'incontro l'infortunato Victor Osimhen reduce dal viaggio in Nigeria della scorsa settimana. L'attaccante sta per fare rientro in Italia. (QUI L'ARTICOLO COMPLETO)

Garcia senza Natan e Osimhen

L'allenatore del Napoli non avrà a disposizione per il derby lo squalificato Natan e l'infortunato Osimhen. Tornerà a disposizione Juan Jesus. In mediana si potrebbe rivedere Anguissa dal primo minuto.

De Laurentiis con la squadra

Il Napoli, come tradizione degli ultimi anni, oggi trascorrerà la vigilia in ritiro a Cava de’ Tirreni. Con il gruppo, ovviamente, ci sarà anche De Laurentiis: il presidente è rimasto al fianco della squadra e dell’allenatore per tutta la settimana e anche ieri, nonostante il diluvio che ha bagnato (fradicio) l’allenamento, non s’è mosso dal centro sportivo. L’idea è che il presidente del Napoli prolungherà la sua permanenza fino alla prossima sosta.

