Garcia, risposta polemica in conferenza stampa prima di Salernitana-Napoli

NAPOLI - Il Napoli è atteso dal derby con la Salernitana in casa della squadra di Pippo Inzaghi e Garcia in conferenza stampa ha presentato i rischi della partita. Poi, oltre a rispondere sulle condizioni di Osimhen e a dare qualche indizio di formazione, il tecnico azzurro ha risposto in modo polemico al nostro inviato, Antonio Giordano , sul distacco in classifica del Napoli dall' Inter capolista.

La risposta polemica di Garcia

"Sette punti dall'Inter significa già essersi arresi?", ha chiesto Giordano. Garcia ha risposto in modo polemico: "Me l'aspettavo una domanda cattiva da parte sua. Da un po' di tempo fa sempre domande dove devo essere preparato perché è sempre offensiva". Il termine "offensiva" in realtà aveva un'altra interpretazione. Garcia, per spiegarsi meglio, ha chiarito nella sua lingua madre, il francese: "Mi fa sempre domande che sono negative", ha precisato. Giordano, allora, ha replicato con una battuta, strappando un sorriso all'allenatore, che alla fine ha risposto alla domanda iniziale: "Siamo a un quarto del campionato, quindi restano tre quarti per tornare su, non sull'Inter ma sulle squadre che si trovano davanti a noi. Ho risposto bene?". Siparietto chiuso.