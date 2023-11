Salernitana-Napoli, Inzaghi contro Garcia: la curiosità sui precedenti

Salernitana-Napoli, Inzaghi contro Garcia per la terza volta in carriera

Filippo Inzaghi è, infatti, imbattuto contro Garcia. Lo ha affrontato per due volte alla guida del Milan nella stagione 2014/2015 e in entrambi i casi ha portato a casa un risultato positivo. Il 20 dicembre 2014 i rossoneri pareggiarono 0-0 all'Olimpico nella sedicesima giornata di Serie A e alla trentacinquesima, nel match di ritorno, si imposero con il finale di 2-1: era il 9 maggio 2015 e al "Meazza" andarono a segno Van Ginke, Destro e Totti su calcio di rigore. In quell'occasione il Milan giocò col 4-3-3: lo stesso modulo sul quale Inzaghi sarebbe pronto a puntare per provare a confermarsi "bestia nera" di Rudi Garcia.