Diretta Garcia: conferenza stampa e interviste dopo Salernitana-Napoli LIVE

Il Napoli si è aggiudicato il derby campano contro la Salernitana grazie alle reti di Raspadori ed Elmas : Rudi Garcia ora può festeggiare il ritorno (almeno momentaneamente) al quarto posto in classifica. Il tecnico azzurro ha parlato in conferenza stampa dopo la partita dell'Arechi: segui le interviste e tutte le dichiarazioni in tempo reale.

18:45

Garcia in conferenza stampa

"Nel derby le posizioni in classifica contano poco. Noi avevamo tanto da perdere, eravamo venuti qui consapevoli di questa cosa. Volevamo segnare anche di più, ma mi è piaciuto il gioco di prima e il movimento. Potevamo fare scelte migliori in avanti, ma Ochoa ha fatto parate importanti ed abbiamo preso un palo. Siamo stati bravi a spingere per chiudere la partita, perché poi nel finale non si sa mai in queste partite. Ora aspettiamo gli altri risultati, ma abbiamo fatto il nostro. Ora testa alla Champions. Vittoria che dà tranquillità? Io mi trovo benissimo, siamo sereni e concentrati. Siamo una squadra forte, dobbiamo solo dimostrarlo sul campo". Così Rudi Garcia in conferenza stampa dopo Salernitana-Napoli.

18:30

Meluso sul ritorno di Osimhen

18:10

Fuorigioco sul gol di Raspadori: perché il Var non può intervenire

17:50

Napoli, tre punti ma zero emozioni

17:35

Garcia e la Champions

"Prossima profezia? Vincere mercoledì in Champions, contro l'Union Berlino è una partita importantissima in casa e dobbiamo prendere i tre punti per superare i gironi".

17:34

Garcia e il 4-3-3

"Cambio di modulo? Dipende dalla rosa che ho a disposizione ma anche da avversario, competizione... Sì, cambiare è una possibilità. I giocatori recitano a memoria ormai il 4-3-3 ma anche i nostri avversari l'hanno studiato".

17:33

Garcia e la concentrazione

"Concentrazione diversa oggi? Sì, il primo gol è arrivato così".

17:32

Garcia: "Problema di Raspadori è Osimhen"

"Il problema di Raspadori è Osimhen? Vero, ma non vediamo l'ora che torni. Ho avuto questa riflessione dall'inizio, davanti siamo forti. Lo so che sta meglio al centro ma anche quando torna Victor potrà aiutarci come oggi".

17:30

Garcia e Raspadori

"Raspadori? Ha il senso del gol e spirito collettivo, forte di destro e sinistro e viene incontro. È falso nove e trequartista ma ha più polivalenza, è già al terzo gol di fila. Bravo, fare gol è il nostro dna. Vincere è più facile quando difendiamo in 11".

17:29

Garcia e il Napoli di Salerno

"Abbiamo iniziato bene, era la prima volta che facevamo gol nei primi 15'. Era un nostro obiettivo. Poi dopo siamo calati e qui dobbiamo migliorare ma non abbiamo concesso niente e siamo ripartiti nel secondo tempo. Ochoa ha fatto bene su Raspadori e Zielinski ma alla fine abbiamo fatto anche il secondo gol che ha chiuso la partita. Sono contento che abbia segnato Elmas".

17:20

Inzaghi: "Fuorigioco sul gol di Raspadori? Andava fermato"

"Oggi abbiamo fatto quello che avevo chiesto alla squadra: uscire tra gli applausi. Paghiamo quel fuorigioco sul gol, il gioco andava fermato, poi quando prendi un gol così è difficile. Mi sembrava che saremmo andati a pareggiarla. Bisogna ripartire da questo spirito". Così Pippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, dopo il ko contro il Napoli.

17:15

Di Lorenzo: "Problemi? Mai stati"

"Problemi di inizio stagione archiviati? Non ce ne sono mai stati. Abbiamo fatto buone partite anche all'inizio dell'anno".

17:12

Di Lorenzo e il campionato del Napoli

"L'obiettivo è restare lì in alto per giocarcela fino alla fine per vincere il campionato". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Dazn. "Vogliamo chiudere bene questo filotto di partite prima della sosta".

17:10

La classifica di Serie A

17:00

Salernitana-Napoli 0-2, la partita

16:54

Garcia, ora la conferenza stampa

Fischio finale per Salernitana-Napoli: Rudi Garcia è ora atteso in conferenza stampa per commentare la vittoria dell'Arechi.

Stadio Arechi, Salerno