Salernitana-Napoli, fuorigioco sul gol di Raspadori: perché il Var non può intervenire

SALERNO - La partita tra Salernitana e Napoli, chiusa con la vittoria della squadra di Garcia, è destinata a far discutere. La gara è terminata sul 2-0 e a causare le polemiche è il primo gol di Raspadori al 13', sul quale non è stata fischiata la posizione in fuorigioco di Olivera. Sull'azione, inoltre, il Var non è potuto intervenire.