Napoli si gode Raspadori: la statistica esalta il nuovo bomber di Garcia

Giacomo Raspadori sempre più bomber e decisivo per il Napoli. Sua la prima rete nel derby vinto due a zero contro la Salernitana. Si tratta del terzo gol consecutivo per l'ex Sassuolo. Non era mai successo dal suo debutto in Serie A nel maggio del 2019 in tutte le competizioni come ricorda Opta. Conferma ulteriore delle sue qualità e della sua abilità a muoversi da prima punta.