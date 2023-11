Di Lorenzo ha rivelato il vero obiettivo stagionale del Napoli

Di Lorenzo, le sue parole dopo Salernitana-Napoli

Di Lorenzo respinge l'idea di squadra in difficoltà: "Problemi è un parolone, non ci sono mai stati, non riuscivamo a rendere secondo le nostre possibilità ma da inizio anno abbiamo anche fatto buone partite". Il difensore del Napoli commenta così la gara dell'Arechi: "Sapevamo che era una partita difficile in un campo difficile ma l'abbiamo approcciata bene, abbiamo sofferto solo su qualche corner, la vittoria è meritata. Abbiamo fatto una buona partita, siamo contenti".