"Come fai a non vedere fuorigioco?", rabbia Inzaghi dopo Salernitana-Napoli

L'allenatore della Salernitana Filippo Inzaghi è soddisfatto per la prova dei suoi nonostante la sconfitta contro il Napoli. L'episodio chiave, dalla sua prospettiva d'analisi, è stato il primo gol, quello di Raspadori, che per Inzaghi andava annullato (ma il Var da regolamento non sarebbe potuto intervenire): "Paghiamo quel gol in fuorigioco, l'assistente doveva fermare l'azione. La partita poi è stata in salita".