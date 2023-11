Salernitana-Napoli, le pagelle: Raspadori lascia il segno, Lobotka strega

Le pagelle del Napoli dopo la vittoria per 2-0 sul campo della Salernitana in uno dei match dell' 11ª giornata di Serie A .

Garcia (all.) 6,5

Interpreta il proprio calcio, che ha soprattutto espressione pratica. Per il divertimento, si è appena ad un quarto del campionato: c’è speranza.

Meret 6

Una volta, sarebbe stato senza voto. Per i fantacalisti, è doveroso il 6.

Di Lorenzo 6,5

Non ha opposizioni, quasi, ed una agilità anche di pensiero che diventa indispensabile per la superiorità numerica.

Rrahmani 6,5

Pericoli reali, ma di quelli che si avvertono nessuno. Lo stacco di Pirola, certo, ma non lascia segni. E lui dimentica il Milan.

Ostigard 6,5

In scioltezza, per dimostrare che è affidabile, che ha margini di miglioramento, che ci sta in questa squadra.

Olivera 6,5

Un tempo frenando e l’altro "aggrendendo". Il raddoppio gli appartiene per la capacità di andare a pressare.