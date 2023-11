Retroscena Garcia: è rientrato in sede durante la seduta, in campo c'era... De Laurentiis

Il giorno dopo Salerno, la Salernitana e il derby è cambiata soltanto una cosa, per altro sostanziale: il Napoli è tornato in zona-Champions, al quarto posto, a un solo punto dal Milan. Per il resto, tutto uguale: a cominciare dalla presenza di Aurelio De Laurentiis al centro sportivo di Castel Volturno, anche di domenica, ancora al fianco della squadra e di Rudi Garcia , impegnati sin da ieri nella preparazione del bis con l’Union Berlino in programma mercoledì al Maradona.

Cosa è successo durante l'allenamento del Napoli?

Anzi: a un certo punto dell’allenamento, sotto il diluvio, Garcia è rientrato in sede, in ufficio, a dirigere la seduta sono rimasti gli uomini del suo staff. E il presidente: Aurelio, un uomo solo al comando sotto la pioggia. Debitamente al riparo ma comunque in campo fino alla fine a osservare i suoi pensando alla Champions. Nonostante fosse semplicemente una classica seduta di scarico post partita. Irriducibile, lui. A proposito dell’Union. I tedeschi hanno collezionato sabato la dodicesima sconfitta consecutiva tra Bundeslinga e Champions: ci ha pensato l’Eintracht, questa volta, un tunnel senza fine. Una galleria degli orrori che il Napoli vuole e deve allungare per piazzare il colpo decisivo verso la qualificazione agli ottavi, considerando la situazione di classifica del Gruppo C: Real 9 punti, azzurri 6, Braga 3 (atteso a Madrid), Union 0. Tutto chiaro, vero?

Napoli-Union, le ultime di formazione

Per quel che riguarda la formazione, l’allenamento di ieri non ha fornito indicazioni utili. Dicevamo: tradizionale scarico per chi ha giocato sabato a Salerno, e lavoro più intenso per gli altri. Natan compreso, squalificato in campionato ma pronto a rientrare dal primo minuto al centro della difesa al fianco di Rrahmani. Che invece, dopo la partita di mercoledì in Champions, salterà l’ultima con l’Empoli prima della sosta, in agenda domenica alle 12.30 ancora al Maradona.

Rrahmani out per Napoli-Empoli: il motivo

Per Amir la pausa comincerà prima perché l’Uefa ha programmato proprio per domenica il recupero della gara valida per le qualificazioni europee tra il suo Kosovo e Israele, inizialmente in calendario il 15 ottobre e poi rinviata per questioni di sicurezza legate al conflitto sulla Striscia. Per il resto, possibile il rientro di Mario Rui a sinistra al posto di Olivera e anche la conferma di Anguissa a centrocampo, così da migliorare il ritmo (è rientrato dall’inizio proprio con la Salernitana e ha saltato l’andata a Berlino per infortunio). In attacco si va verso la conferma del tridente Politano-Raspadori-Kvaratskhelia, tutti tra i più in forma del gruppo.

Real-Napoli, parte la prevendita

Alle 15 di oggi, nel frattempo, partirà anche la prevendita dell’ultima partita della fase a gironi di Champions con il Real in programma a Madrid, al Bernabeu, il 29 novembre: la vendita sarà articolata in più fasi, la prima riservata agli abbonati formula Full del campionato; tutte le info sono disponibili sul sito web ufficiale del Napoli. Il prezzo dei biglietti è 65 euro.