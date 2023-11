"Osimhen come Maradona, non resterà per sempre al Napoli"

Osimhen, le parole del ct della Nigeria

Queste le sue parole ai microfoni di Tv Play: "Non si può dire che Osimhen resti per sempre al Napoli. Oggi è felice, vincere a Napoli è più affascinante che col Milan, con l’Inter o con il City, perché tutti avevano aspettative più basse. Inoltre tutti possono collegarlo a Maradona: prima il campione d’Italia era lui a Napoli, oggi è Osimhen. Nel business di oggi però può cambiare tutto: se arriva un’offerta importante per lui e per il club, può cambiare squadra. Inoltre, può pensare di cambiare campionato. Per l’Italia, sarebbe meglio averlo. Un tempo l’Italia poteva permettersi i migliori giocatori del mondo, ma oggi no. Ci sono più soldi in Premier e negli altri paesi d’Europa".

"Non sono state settimane semplici"

Peseiro continua: "Non è contento per via dell'infortunio, che non è una buona notizia per noi, per il Napoli e per il campionato italiano. Non sono state settimane semplici, su di lui hanno pesato i rumors sul contratto firmato, i temi di calciomercato e la questione del video di TikTok, soprattutto per un giocatore importante come lui. Ora, però, so che ha una grande voglia di tornare in campo quanto prima".