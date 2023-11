Napoli, quanto vale la vittoria con l'Union e il passaggio agli ottavi

Il prestigio, l'ambizione ma anche l'aspetto economico . Sono tanti i motivi per cui il Napoli spera di conquistare quanto prima l'accesso agli ottavi di finale di Champions League: è a buon punto dopo aver raccolto sei punti nelle prime tre gare . Già domani contro l'Union Berlino al Maradona vorrà ipotecare il passaggio del turno da blindare poi al Bernabeu contro il Real Madrid ( settore ospiti già pieno ) e sempre in casa contro lo Sporting Braga. Ma quanto vale il pass per gli ottavi di finale?

Uefa, quanto vale il passaggio agli ottavi?

Intanto battere l'Union porterebbe 2,8 milioni nelle casse del club. Il passaggio agli ottavi, invece, varrà altri 9,6 milioni. Introiti, questi, che si uniscono ai 15,64 milioni già raccolti per la partecipazione a questa Champions e ai 5,6 milioni conquistati per le vittorie contro Braga e Union. Con ancora tre gare in programma e con gli ottavi ad un passo, la cifra per il Napoli è destinata ad aumentare.