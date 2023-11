Lindstrom, chance con l'Union? Solo in tre hanno giocato meno di lui

Possibili novità di formazione per la gara contro l'Union Berlino in programma mercoledì al Maradona per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. L'allenatore del Napoli Rudi Garcia valuta nuovi innesti rispetto alla vittoria nel derby di sabato contro la Salernitana. Potrebbe riposare Politano e al suo posto potrebbe esserci Jesper Lindstrom che aspetta da tempo una chance dal primo minuto.