Garcia annuncia quando Osimhen tornerà in campo

Victor Osimhen tornerà domani dalla Nigeria. L'annuncio è stato di Rudi Garcia in conferenza stampa prima della gara contro l'Union Berlino in Champions League. Sarà durato dunque due settimane il suo viaggio in patria, a Lagos, approfittando della sua indisponibilità per infortunio, per risolvere alcune questioni personali dopo aver avuto l'ok da De Laurentiis.