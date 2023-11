Osimhen a Napoli, ecco quando torna a disposizione

DALL'INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Andata e ritorno, passando per il check-in ma senza sfiorare un filo d’erba, giocando le sue (personalissime) partite con la testa tra le nuvole, travolto da pensieri che spettinano le albe e pure il tramonto. Proprio mentre Union Berlino-Napoli stava per cominciare, ma solo un po’ prima, Victor Osimhen salì su un aereo, finì prima dentro un universo social e poi approdò in un mistero : ma dove stava andando, a quell’ora, le 6 del mattino, visto che decollava verso Francoforte. Un salto in Germania, certo, in realtà uno scalo e poi verso casa, direzione Lagos, con tanto di autorizzazione di Adl che capì le esigenze del suo centravanti, mister duecento milioni.

Osimhen rientra a Napoli

Sarà semplicemente un caso, e certo che lo è, ma adesso che Napoli e Union Berlino stanno per rimettere la palla al centro, val la pena dare uno sguardo al cielo, seguire una scia e pensare che lassù, qualcuno continui ad amare questa città che l’accoglie tirando il fiato: Osimhen sta qua, arriva oggi, e ricomincerà a lottare assieme a loro, i suoi compagni, affinché qualcosa accada, nel breve e nel lungo termine, in questi sette mesi che finiranno per introdurre in un’altra storia, vecchia eppure nuova, perché è tutto scritto da qualche parte, tant’è vero che l’ha letta anche José Peseiro, il suo ragionevole ct, uomo equilibrato e sincero che non finge, non ignora il mondo nel quale vive, né deve lusingare la folla ma semplicemente esprimere ciò che pensa, come ha fatto a Tv Play. «Nel nuovo calcio, non puoi dire che Osimhen resti per sempre dov’è: oggi è felice, vincere a Napoli è più affascinante che col Milan, con l’Inter o con il City. Nel business attuale, può cambiare tutto in un attimo, soprattutto se arriva un’offerta importante per lui e per il club».

Osimhen, Atalanta e Real nel mirino

Verrà un tempo in cui sarà necessario far sedere al tavolo (per la dodicesima volta?) De Laurentiis e il manager di Osimhen, provare ad oltranza a trovare un accordo, rinnovare o anche no, lasciando che quest’universo vago e ricco faccia la propria offerta, ma adesso è il momento del calcio, d’una stagione che sta per esprimere la verità, (quasi) tutta la verità e che, al di là della sosta, riempirà nottate piene di fascino: l’Atalanta, subito; e poi un salto a Madrid, al “Santiago Bernabeu”, nella culla del football, prima di accomodarsi di nuovo in campionato, tra Inter e Juventus, con il Napoli che dovrà svelare pure a se stesso quale sia il proprio destino, se starsene all’ombra delle grandi, portando lo scudetto in giro per un altro po’, o se affiancarle in quella dimensione gioiosa. Un uomo mascherato servirà, eccome, per quel viaggio di sola andata, destinazione (ancora) da scoprire.