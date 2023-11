"Politano?", Mertens segue Napoli-Union dallo smartphone prima di sfidare il Bayern

"Chi ha segnato? Politano?". Lo chiede Dries Mertens ad alcuni giornalisti che a Monaco stanno seguendo da smartphone la gara del Napoli contro l'Union Berlino. L'attaccante del Galatasaray, in procinto di affrontare il Bayern, arriva all'Allianz Arena e, dopo aver concesso un selfie, si incuriosisce sull'esito della sfida del Maradona , lo stadio che per anni è stata la sua dimora e che lo ha eletto a idolo.

Cosa fa Mertens mentre gioca il Napoli?

Ciro, come lo chiamano i napoletani, si ferma qualche istante a guardare la partita prima di dirigersi verso lo spogliatoio. La partita finirà 2-1 per il Bayern. Delusione doppia per Mertens. Per la sconfitta della sua squadra e per la mancata vittoria di quella per cui ha giocato fino a due anni fa. Virale il video di De Marke Sports che riprende l'ex azzurro: un filmato che ha fatto il giro del web e che ha raccolto la curiosità di tantissimi tifosi del Napoli.