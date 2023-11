Napoli, Osimhen di nuovo al lavoro: le ultime da Castel Volturno

Terapie e lavoro personalizzato in campo al Konami Training Center di Castel Volturno per Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli è rientrato mercoledì in Italia dopo il viaggio di due settimane in Nigeria. Ha assistito dalla tribuna del Maradona al match contro l'Union Berlino accanto al suo procuratore, Roberto Calenda. Oggi subito al lavoro per recuperare dall'infortunio che tiene ai box ormai da quasi un mese.