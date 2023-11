Lindstrom fuori anche dai convocati della Danimarca: ma c'è una speranza

Cajuste è stato convocato dalla Svezia , ma Lindstrom è per ora fuori dall'elenco dei calciatori chiamati dalla Danimarca per le prossime due gare di qualificazione a Euro 2024 , contro Slovenia e Irlanda del Nord .

Lindstrom, quanto ha giocato finora nel Napoli

Acquistato dal Francoforte per 30 milioni di euro, Lindostrm è stato finora finora impiegato solo 152 minuti tra Serie A e Champions League ed partito titolare solo a Lecce. Evidente che il trequartista possa aver pagato lo scarso utilizzo non rientrando tra i calciatori selezionati. Il condizionale resta, però, ancora d'obbligo perché il ct Kasper Hjulmand ha finora reso noti i nomi di ventidue giocatori e può, dunque, ancora arricchire lista nei prossimi giorni. A Lindstrom non resta che aspettare e sperare oltre che lavorare per convincere Garcia ad avere un maggior minutaggio.