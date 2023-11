La previsione di Buffon sul futuro di Kvaratskhelia. E sul Napoli...

Cosa ha detto Buffon su Kvaratskhelia?

Il capo delegazione dell'Italia ha così parlato del numero 77 del Napoli facendo una previsione: "Pallone d'Oro? Sono le situazioni, spesso anche storiche, che fanno sì che uno possa vincerlo o comunque arrivare tra i candidati. Kvara è uno che come talento, nel momento in cui hanno smesso gente come Messi, Ronaldo e Neymar, cannibali vero, se la può giocare con Haaland, Mbappé e gli altri".

Buffon, le sue parole sulla stagione del Napoli

Sulla stagione vissuta dal Napoli, Buffon inizialmente col sorriso dice: "Io è da luglio che so cosa serve al Napoli, ma io non vivo quella situazione...". Poi va nel dettaglio della sua analisi: "Garcia? Certe situazioni bisogna viverle dall'interno. Però so che ripetersi è sempre più difficile che vincere. Lo scorso anno il Napoli giocava sulle ali dell'entusiasmo e c'era distanza con rivali remissive per merito del Napoli. Ora si è ripartiti da zero - le sue parole a margine della presentazione del libro "Kvaradona. Un miracolo georgiano" di Emanuele Giulianelli - e in alcuni momenti l'energia non è la stessa di prima".