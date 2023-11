Nigeria, i convocati di Peseiro: la decisione su Osimhen

Come previsto, come annunciato recentemente anche dallo stesso ct, José Peseiro , la Nigeria dovrà rinunciare a Victor Osimhen per le prossime partite. L'attaccante del Napoli non figura nell'elenco dei convocati per la doppia sfida contro Lesotho e Zimbabwe valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Osimhen, le ultime in vista del recupero

Osimhen si è infortunato proprio in nazionale in occasione dell'amichevole contro l'Arabia Saudita e durante la sosta resterà a Castel Volturno per recuperare e per preparare il suo rientro in campo con l'obiettivo di esserci già il 25 ottobre contro l'Atalanta. Osimhen mercoledì è rientrato in Italia. Ha assistito dalla tribuna del Maradona al match contro l'Union Berlino accanto al suo procuratore, Roberto Calenda. Ieri ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra.