Napoli mai partito così male in casa nell'era De Laurentiis

Sembra un paradosso, eppure è così: in casa, al vecchio San Paolo, oggi Maradona, la peggior partenza stagionale del Napoli di De Laurentiis è avvenuta nell'anno successivo allo scudetto. Ovvero in questa annata. Con Garcia in panchina sono arrivate appena due vittorie a Fuorigrotta. L'ultima manca da oltre un mese. Era il 27 settembre e il Napoli superò 4-1 l'Udinese. La prima col Sassuolo al debutto stagionale in casa.