Napoli, da quando non vince in casa: con l'Empoli per sfatare il tabù

Il Napoli vuole sfatare il tabù "Maradona". Domani alle 12:30 contro l'Empoli gli azzurri andranno a caccia di un successo casalingo che manca ormai da quasi due mesi. La vittoria non è arrivata mercoledì scorso in Champions League contro l'Union Berlino (1-1): non resta che riprovarci nella prossima gara, valida per la dodicesima giornata di Serie A.