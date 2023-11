Napoli, Osimhen assente all'allenamento. Novità su due infortunati

Primo giorno di lavoro per Walter Mazzarri a Castel Volturno. Nel pomeriggio allenamento per conoscere la squadra. Alla seduta, oltre ai nazionali, era assente anche Victor Osimhen per una sindrome influenzale. Il Napoli sul proprio sito ha aggiornato anche la situazione relativa ai due infortunati Meret e Mario Rui: il primo si è fatto male nel riscaldamento del match con l'Empoli e il secondo durante la partita.