Napoli, l’era Mazzarri inizia senza Osimhen e con due brutte notizie

La seconda era di Walter Mazzarri è cominciata intorno alle 12.30, quando il nuovo allenatore del Napoli è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno per dirigere il primo allenamento della sua seconda vita azzurra. Con un clima quasi primaverile ma senza Osimhen: Victor, non convocato dalla Nigeria perché infortunato, è rimasto a casa per un virus influenzale. Per la verità, a ruota, sono anche arrivate le notizie degli infortuni muscolari di Mario Rui (lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra) e di Meret (lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra). Entrambi salteranno la trasferta di Bergamo con l'Atalanta, e anzi i tempi lunghi per Mario hanno anche spinto il club a cercare uno svincolato sul mercato. Si vedrà.