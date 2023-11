Kvaratskhelia si presenta così a Mazzarri: gran doppietta in Georgia-Scozia

I suoi gol non sono bastati alla Georgia per spuntarla sulla Scozia nella nona giornata giornata del gruppo A di qualificazione a Euro 2024 , ma Khvicha Kvaratskhelia ha comunque incantato a modo suo alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi .

Kvara incanta, Mazzarri lo osserva a distanza e si coccola Osimhen

Particolarmente bello il secondo gol. Kvara è rientrato sul destro con una delle sue ormai proverbiali sterzate e ha scaraventato un destro potente che si è spento alla sinistra del portiere Clark, rimasto in ginocchio e impotente di fronte alla perfezione del gesto tecnico dell'attaccante del Napoli. Due squilli per "presentarsi" a Walter Mazzari, che oggi ha guidato un allenamento congiunto del Napoli contro la Juve Stabia facendo accomodare in panchina al suo fianco Victor Osimhen.