De Laurentiis di nuovo insieme a Spalletti e Giuntoli: ecco dove e perché

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli si rivedranno per la prima volta dopo l'addio del dirigente al Napoli , avvenuto la scorsa estate. Entrambi saranno infatti presenti in occasione dei premi per il Gran Galà del Calcio .

L'incontro tra De Laurentiis e Giuntoli

Martedì 21 novembre a Salerno avrà luogo il Gran Galà del Calcio italiano. La cerimonia sarà l'occasione per premiare le figure che più si sono contraddistinte durante la stagione 2022/23. Tra queste non possono sicuramente mancare Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, protagonisti della vittoria dello scudetto del Napoli dopo 33 anni. L'evento sarà proprio la prima occasione in cui i due si rincontreranno dopo l'approdo del dirigente alla Juventus.

Gran Galà, tutti i premi

Il Napoli è atteso da una pioggia di riconoscimenti. Gli azzurri veranno infatti premiati come miglior club, miglior presidente (De Laurentiis), miglior allenatore (Spalletti), miglior direttore sportivo (Giuntoli) e migliori calciatore (Di Lorenzo). Menzione speciale anche per Politano e Meret che sono stati inseriti nella top 11 della Serie A. A Immobile invece il premio di miglior attaccante, mentre Candreva verrà premiato per il gol più bello realizzato in Roma-Salernitana.