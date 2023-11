Spalletti e De Laurentiis si ritrovano al Gran Galà del Calcio

Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis si rincontreranno. Protagonisti della vittoria dello scudetto a Napoli nella scorsa stagione, i due non si sono lasciati nel migliore dei modi. Prima la decisione dell'allenatore di lasciare il Napoli e poi la battaglia per rescindere il contratto e andare ad allenare la Nazionale. Ora si ritroveranno a Salerno per le premiazioni del Grande Galà del Calcio.