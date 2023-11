Cannavaro: “Io al posto di Garcia? Vi racconto tutto”

Fabio Cannavaro ha svelato cosa è accaduto nel giorno di Napoli-Empoli e in quelli successivi quando il suo nome era stato accostato alla panchina degli azzurri. "Col Napoli non c'è stato nulla" ha chiarito il Pallone d'Oro nel 2006, spiegando anche i motivi per cui aveva assistito all'ultima gara al Maradona col fratello Paolo accanto al presidente: "De Laurentiis per educazione ci ha messo vicino a lui".