Sfogliatella e giro per Napoli: avranno riconosciuto il giocatore di Mazzarri?

In giro per la città di Napoli con una felpa con cappuccio scura e cappellino. Difficile da riconoscere. Si mimetizza con gli altri, ma è Natan, non uno qualsiasi. Il difensore brasiliano, erede di Kim, ha approfittato del weekend libero concesso da Mazzarri per scoprire Napoli. Lo ha fatto con alcuni amici che poi hanno postato le foto sui social.