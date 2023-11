Napoli, riecco Kvaratskhelia e altri quattro nazionali: novità su Osimhen

Ultime su Osimhen in vista dell'Atalanta

Osimhen, invece, ha effettuato lavoro personalizzato in palestra e campo. Il nigeriano resta in dubbio per sabato al pari di Zielinski. Decisivi i prossimi giorni. Attesa per il rientro degli italiani, reduci dalla gara contro l'Ucraina, e di tutti gli altri nazionali. Mazzarri non vede l'ora di avere il gruppo al completo e intanto sul campo continua a preparare l'esordio in panchina fissato per sabato quando alle ore 18 incrocerà Gasperini e dunque l'Atalanta a Bergamo.