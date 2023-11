Napoli, striscione della Curva A alla squadra: "Ha pagato l'allenatore ma..."

I tifosi del Napoli si aspettano dalla squadra una pronta reazione già a partire dalla gara di sabato contro l'Atalanta, la prima per Mazzarri in panchina. In nottata all'esterno dello stadio Maradona è apparso uno striscione firmato Curva A dal seguente contenuto: "A pagare è stato l'allenatore, ma sia ben chiaro ad ogni calciatore...non vi da l'impunità aver vinto il tricolore".