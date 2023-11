Insigne torna a Castel Volturno: il motivo e cosa ha detto al Napoli

Lorenzo Insigne è tornato in Italia. Questa mattina ha fatto visita ai suoi ex compagni al Konami Training Center di Castel Volturno. L'attaccante del Toronto, che vorrebbe tornare a giocare in Serie A e per il quale si fa strada l'ipotesi Lazio, ha salutato la squadra e l'intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.