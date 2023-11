Scudetto, il Napoli ci crede ancora: ecco cosa vuole Mazzarri

E se dieci punti non dovessero rappresentare l’utopia , allora converrà starsene ritti su se stessi , riannodare il corpo con l’anima e provarci sino a quando non bisognerà arrendersi. Perché ora, quando stanno per rimettere il pallone al centro e sta per cominciare un’altra storia, val la pena chiedersi cosa ci sia nascosto oltre la foschia: sono stati quattro mesi pieni di ombre, anche di bugie, e il Napoli ha scoperto fragilità che non aveva mai espresso un anno fa. Forse, ad un certo punto, qualche crepa era emersa nella primavera del 2022, quando tra Fiorentina, Roma ed Empoli il sogno andò in frantumi: ma poi ci misero mani Spalletti e Giuntoli , AdL credette in quel rilancio progettuale e trentatré anni dopo Diego, riecco la festa. Che adesso sta lì, sospesa tra la speranza e la follia, perché dieci punti sono contemporaneamente tanti (alla dodicesima) e pure pochi (con ventisei partite da giocare). E c’è un calendario - Atalanta, ( Real Madrid ), Inter e Juventus - che declamato ad alta voce farebbe tremare chiunque, tranne i Campioni d’Italia nella loro versione più hot, quella dell’autunno del Ventiventidue, oppure quella della Primavera che sta alle spalle e non scalda più. E comunque, senza troppi giri di parole, non c’è niente più da perdere, men che meno il tempo, e senza neppure dilungarsi poi tanto, perché succederà tutto in fretta, in due settimane sarà possibile comprendere e farsene una ragione del proprio destino: perché girellando da Bergamo (sabato) al Maradona (il 3 dicembre con l'Inter) e poi planando sull’Allianz Stadium per incontrare la Juventus (l'8 dicembre), si avrà modo di rendersi conto se il Napoli vivrà nella speranza o avrà smarrito pure l’utopia .

Napoli, serve la guida di Lobotka

Pure la Slovacchia (e ci mancherebbe) l’ha messo al centro di se stesso: ed è arrivata agli Europei. Il Napoli ce lo aveva, sistemato lì da Spalletti dopo che per due anni se n’era stato tra panchine e tribune (e un po’ in infermeria) a chiedersi perché mai lo avessero comprato: ma ad un certo punto, senza chiedersi come o perché, pur lasciandolo in mezzo al campo, qualcuno aveva scelto di evitarlo. «Non conosco la Storia» disse il signor Rudi Garcia. Bocciato alla dodicesima. Ora Lobotka deve solo darsi una spolveratina sulle spalle, rivedere il suo calcio, palleggiare tanto in quel 4-3-3 che è un inedito per Mazzarri. Somiglierà a qualcosa che gli è caro, il modulo dello scudetto, tenterà di riprodurlo, e lui con Anguissa e con Zielinski, i compari della metà campo, dovrà ragionare o decorare, magari anche con l’aiuto di Rrahmani, al quale essendo venute meno le coperture, sono comparsi i capelli bianchi. Lesson one: ritrovare il Napoli dei saggi, in senso calcistico però, quelli che sanno cosa fare del pallone, dove distribuirlo, come ripartire (anche dal basso, certo). In questo quadrimestre che da Dimaro-Folgarida è sfociato prima a Castel di Sangro e poi in giro per l’Italia e per l’Europa, il Napoli ha smarrito le proprie coordinate, ce le aveva stampate in testa, le mandava a memoria, senza dover accendere il satelittare: titictitoc, tutto memorizzato, anche a velocità ragguardevole, uno spot del bel calcio che non fa mai male. E sistematicamente scandito da un regista, un giovane, vecchio, classico play maker, definito il fratellino di Iniesta. E non era uno scherzo. Da Napoli sino in Slovacchia, un piacere per gli occhi che Mazzarri deve ritrovare. Ciak...

Napoli, Osimhen sta per tornare

Un anno fa: otto presenze e sette gol. Un anno dopo: otto presenze e sei gol. Un anno fa, Victor Osimhen non era ancora esploso, si era fatto male come quest’anno, però a un bicipite femorale, e comunque aveva lasciato che al resto provvedessero Simeone & Raspadori. Zero sconfitte in campionato, zero sconfitte in Champions. Mentre ora, al Maradona hanno passeggiato la Lazio, la Fiorentina e l’Empoli e il Real Madrid ha imposto la legge del più forte. A volte basta poco per spiegare un tracollo (pure ideologico) e comunque dicono che con Osimhen sia una vita e senza bisognerà viverne una diversa: Osimhen sta per tornare, è pronto a fare la valigia per Bergamo; sarà l’uomo del sogno o almeno quello che dovrà provare a cancellare quest’incubo. Poi verranno gli altri: Mazzarri ha bisogno di Mario Rui, in arte il professore, e non solo per potersi infilare nel dubbio di sempre, il portoghese o Olivera, ma per poter avere un sinistro che arrivi puntuale e delicato al centro dell’area, per avvertire quella personalità che un leader dello spogliatoio sa trasmettere. E poi servirà anche Meret, il titolare, che a sorpresa ieri si è allenato un po’ in gruppo. In realtà, ci sarebbe anche Lindstrom, non soltanto perché è costato venticinque milioni di euro ma pure per quei piedi che sembrano di zucchero filato, per gli strappi che sa dare sia stando sull’esterno che da mezzala, per una varietà di calcio che gli appartiene e che può contribuire a lasciarsi alle spalle il tunnel con tutte le paure che si nascondono ormai nella penombra. Osimhen, Meret, Mario Rui e Lindsrom: non sono gli unici, ma riaverli già avrebbe un senso diverso.