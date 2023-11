Napoli, infortunio per Lindstrom in nazionale: le ultime da Castel Volturno

Infortunio in nazionale per Jesper Lindstrom. Il centrocampista del Napoli , appena rientrato dagli impegni con la Danimarca, è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell'ultima partita contro l'Irlanda del Nord. Il responso è stato comunicato dal Napoli sul proprio sito ufficiale.

Napoli, come sta Lindstrom e le ultime su Osimhen

"Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina". Il giocatore sarà costretto a saltare la gara contro l'Atalanta e poi le sue condizioni andranno valutate con attenzione in vista delle prossime sfide. Meret, Zielinski e Osimhen, invece, questa mattina hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e una parte in palestra.