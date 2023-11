Mazzarri, quando parlerà per la prima volta da allenatore del Napoli

Walter Mazzarri è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli martedì scorso, ma non aveva ancora parlato alla stampa. Lo farà per la prima volta domani alle 15.30 dalla sala stampa del Konami Training Center di Castel Volturno. La classica conferenza di vigilia della partita di campionato sarà anche l'occasione per presentarsi ai giornalisti e quindi alla città, ai suoi vecchi nuovi tifosi.