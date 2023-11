Napoli, Santacroce: “Mazzarri più furbo di Garcia, ecco cosa farà”

Napoli, Santacroce sicuro: “Mazzarri meglio di Garcia”

Il difensore ha parlato così del suo ex allenatore: “Mazzarri ha lasciato sicuramente una buona impressione. È un tecnico preparato, è stato uno di quelli più innovativi e ha saputo sfruttare al meglio la squadra che aveva. Ora Mazzarri si ritrova, a differenza della volta scorsa, con una delle squadre che, potenzialmente, è la più forte che abbia mai allenato. Ma se Rudi Garcia non è riuscito a tirare fuori il meglio da questa squadra, ora tocca a lui risollevare sia il morale, sia il gioco di un Napoli che sicuramente si è perso rispetto all’anno scorso. Penso che all’inizio lavorerà sull’aspetto psicologico quindi sul far star bene il gruppo, che è una cosa che si era un po’ persa. Quest’anno si sono visti dei malumori che lo scorso anno non esistevano, perciò sicuramente deve partire da quello. Mazzarri ha un inizio terribile, penso il peggiore che potesse avere: con tanti giocatori infortunati o comunque tanti non al meglio, va ad affrontare delle squadre che sono veramente forti. Avere cinque partite di fila di questo tipo potrebbe essere molto dannoso, la cosa buona è che se riesce a superare questo tour de force sicuramente la squadra si può riprendere molto velocemente e potrà stupire ancora, sia nel percorso Champions che nel campionato”.

Santacroce: “Mazzari sfrutterà Raspadori”

Sulle gerarchie in attacco ha dichiarato: “Secondo me Raspadori è favorito soprattutto per quanto fatto nelle ultime partite, ma penso che Mazzarri saprà sfruttare molto bene Simeone perché è un attaccante a livello tattico molto bravo. Riguardo le altre invece, come la Juve anche l’Inter sta vivendo un momento pazzesco dove il miglior giocatore sia proprio lo specchio di quello che è la squadra: un Lautaro così maturo è riuscito a rendere tutta l’Inter matura”.