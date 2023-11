Napoli, Mazzarri ricomincia dal 4-3-3: Raspadori con Kvaratskhelia

NAPOLI - Victor Osimhen tornerà nell’elenco dei convocati 46 giorni dopo l’ultima partita. Con la Fiorentina al Maradona. Da una sosta all’altra, navigando in mezzo alla tempesta, tra l’infortunio rimediato con la Nigeria in amichevole e poi il cambio al timone. Non c’è più Garcia , rispetto a quella notte più grigia che viola, e ora toccherà a Mazzarri scatenare il potenziale offensivo del Napoli e trasformare in gol tutta la frenesia di Osi; che fermo non riesce proprio a stare - soffre - e che ovviamente non vede l’ora di tornare in campo dopo averne saltate sei tra il campionato e la Champions. Domani a Bergamo, però, comincerà in panchina: a guidare l’attacco nella partita contro l’Atalanta, il debutto del Walter bis, sarà Raspadori. Jack, il centravanti del 4-3-3 inedito per i canoni tattici del nuovo allenatore, ideologo della difesa a tre ma anche pratico restauratore dello stile vincente: ha detto di aver osservato attentamente il gioiello di Spalletti, anzi di averlo studiato a memoria, ma il Napoli che andrà in scena domani avrà l’ispirazione dello scudetto e anche i principi dell’uomo scelto da De Laurentiis per rialzare la testa. Oltre al ritorno di Osimhen tra i convocati, l’altra certezza (amara) è l’uscita di Lindstrom : con la nazionale danese ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro e ha cominciato subito il percorso di riabilitazione. Il vero dubbio, invece, riguarda l’impiego di Anguissa dal 1’: Frank è rientrato ieri in città e soltanto oggi, alla vigilia, si unirà al gruppo. E dunque partirà con un solo allenamento alle spalle, la rifinitura: l’alter ego in preallarme è Cajuste .

Mazzarri, dubbio Anguissa

Il primo Napoli di Mazzarri, insomma, sembra delineato per almeno dieci/undicesimi: il punto interrogativo, dicevamo, è relativo al centrocampo, per la precisione all’inserimento di Anguissa nella formazione titolare. Una questione pratica, più che tattica: il giocatore in questione è assolutamente abituato a muoversi nella linea con Lobotka e Zielinski e sarebbe perfettamente in grado di recitare uno spartito consolidato anche senza chissà quante sedute di allenamento; però ha viaggiato fino a ieri e soltanto oggi si affaccerà al centro sportivo di Castel Volturno. E poco dopo salterà su un altro aereo: Mazzarri, insomma, deciderà come muoversi soltanto dopo aver parlato con lui. Dopo averlo conosciuto di persona, per la precisione: tanto piacere, felice di trovarsi e via in campo per la volta insieme.

Napoli, rientro parziale di Meret

Per quel che riguarda gli infortunati, ieri all’elenco degli assenti certificati s’è unito anche Lindstrom: Jesper salterà l’Atalanta così come Mario Rui. Una notizia importante, però, è il parziale rientro di Meret in gruppo: oggi saranno rivalutate le sue condizioni ed un’eventuale convocazione.

Mazzarri, le scelte

A conti fatti, però, toccherà a Gollini cominciare in porta dal primo minuto nel suo ex stadio, contro la sua ex squadra (proprietaria del cartellino, tra l’altro); davanti a lui la linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera; Cajuste al fianco di Lobotka e Zielinski, se alla fine Mazzarri non rischierà Anguissa; e poi il tridente Politano, Raspadori e Kvaratskhelia.

Mazzarri riparte da Kvaratskhelia

Rispetto all’ultima sconfitta della breve e tormentata era di Garcia si rivedranno dall’inizio Natan al centro della difesa e soprattutto Kvara, in panchina a sorpresa con l’Empoli prima della sosta: Mazzarri ripartirà da Khvicha, in attesa di ripresentare la grande coppia con Osi a Madrid con il Real; da Raspadori al centro dell’attacco; dal 4-3-3. Niente 4-2-3-1, nessuna variabile a sorpresa: il Napoli si affida alle certezze. Quelle vincenti.