L’annuncio di Gasperini: un big rischia di saltare il Napoli

Teun Koopmeiners rischia di saltare la sfida di sabato contro il Napoli . Ad annunciarlo è stato in conferenza stamp Gian Piero Gasperini. L'allenatore dell'Atalanta ha dichiarato: " Il dubbio dell'ultima ora è quello di Koopmeiners , arrivato dalla nazionale un po' acciaccato. Lo valuteremo domani. Si tratta di un problema fisico, un affaticamento. Il problema, però, è che giochiamo proprio domani...".

Atalanta, le parole di Gasperini in conferenza

L'olandese, cercato con instistenza dal Napoli in estate, potrebbe dunque saltare la sfida di Bergamo, ma al momento resta in dubbio. Gasperini ha proseguito: "Abbiamo recuperato un po' tutti, compreso Ruggeri. Sono rimasti fuori Palomino e Toloi". Poi un annuncio di formazione: "Domani giocherà ancora Carnesecchi anche per dare continuità alla partita che ha fatto a Udine".