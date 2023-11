Atalanta-Napoli 1-2, Mazzarri conferma uno speciale record individuale

"Buona la prima", la regola di Walter Mazzari non sbaglia mai. L'allenatore toscano, tornato dopo dieci anni alla guida del Napoli , ha debuttato con un successo: 2-1 a Bergamo contro l' Atalanta (gol di Kvaratskhelia , Lookman ed Elmas ).

Mazzarri sempre imbattuto alla prima in Serie A

Il successo ha permesso a Mazzarri di difendere un record individuale. L'allenatore è, infatti, rimasto imbattuto alla prima partita in tutte le sette volte in cui è stato chiamato alla guida di una squadra in Serie A: score aggiornato a cinque vittorie e due pareggi nel parziale (fonte: Opta).